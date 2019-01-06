Абэ отметил, что вопрос по Курилам должен решаться с учетом мнения местных жителей

6 января 2019 12:08 (UTC+04:00)

Граждане России, проживающие на четырех Курильских островах, должны принимать участие в обсуждении судьбы этого района, считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Реальность такова, что на этих четырех островах сейчас живут русские. Территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока они не согласятся с переходом принадлежности (территории), так что наш подход включает достижение взаимопонимания между народами двух стран", - сказал он в воскресенье в эфире японского телеканала NHK.

Абэ отметил, что "заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе, а также принесло бы выгоду и для США".

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года сахалинская областная Дума обратилась к МИД России с просьбой исключить территориальный вопрос из переговорного процесса по мирному договору между РФ и Японией. Позже, в декабре в Южно-Сахалинске прошел митинг против идеи передачи Южных Курил Японии.

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