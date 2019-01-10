Оппозиционного кандидата Чисекеди избрали президентом ДРК

10 января 2019 06:41 (UTC+04:00)

Оппозиционный кандидат Феликс Чисекеди избран президентом Демократической республики Конго (ДРК), как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает национальная независимая избирательная комиссия (CENI).

"Господин Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо избран президентом Демократической республики Конго!" - говорится в сообщении комиссии в Twitter.

Президентские выборы в Конго должны были пройти 23 декабря, но избирком перенес их на 30 декабря по техническим причинам — не получилось вовремя доставить бюллетени для голосования и протоколы.

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