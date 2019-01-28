Трамп: Отрицание Холокоста располагает к повторению этого зла

Отрицание Холокоста располагает к повторению этого зла, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп по случаю международного дня памяти жертв Холокоста.

"Помнить этих мужчин и женщин – тех, кто исчез, и тех, кто выжил, - означает бороться, чтобы предотвратить повторение такого страдания. Любое отрицание или безразличие к ужасам этой главы в истории человечества унижает всех мужчин и женщин и располагает к повторению этого великого зла", - говорится в распространенном заявлении главы государства.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами — еще более 90 государств.

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