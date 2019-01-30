В Джибути перевернулись две лодки с мигрантами

Две лодки с мигрантами перевернулись около берегов Джибути, более 130 человек пропали без вести, пятеро погибли, сообщается в заявлении Международной организации по миграции (IOM), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Более 130 мигрантов пропали без вести утром во вторник около берегов Джибути после того, как две лодки перевернулись", - сообщается в заявлении организации.

Инцидент произошел около региона Обок на севере страны. Отмечается, что о произошедшем полиции сообщили местные жители. На месте, где, по их сообщениям, затонули лодки, были найдены тела двух мужчин и трех женщин, а также двое выживших.

По словам очевидцев, лодки перевернулись через полчаса после отплытия.

Проводятся поисковая и спасательная операции.

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