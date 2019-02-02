У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 09.27 по времени UTC (12.27 мск). Эпицентр располагался в 166 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муара Сиберут (Muara Siberut). Очаг залегал на глубине 10 километров.