В Сальвадоре пройдут президентские выборы

Выборы главы государства пройдут в воскресенье в Сальвадоре. Следить за ходом голосования приглашены около 4 тыс. наблюдателей, из них почти 2 тыс. прибудут из-за рубежа, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Свои миссии в Сальвадор, среди прочих, направили Организация американских государств и Евросоюз. В списки избирателей центральноамериканской республики внесены порядка 5,2 млн человек.

В президентской гонке в этот раз участвуют четыре кандидата. Правящий левый "Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти" (ФНОФМ) представляет экс-министр иностранных дел Уго Мартинес, созданную в ноябре 2017 года центристскую партию "Давайте" - Хосуэ Альварадо, коалицию правоцентристских сил "Новая страна" - Карлос Кальеха, правоцентристский "Большой альянс за национальное единство" - бывший член ФНОФМ, экс-руководитель администрации столицы страны Найиб Букеле. Именно этот молодой политик, в своей избирательной кампании сделавший ставку на социальные сети, считается фаворитом предстоящего голосования.

По данным Центра изучения общественного мнения при частном Университете им. Франсиско Гавидии в Сан-Сальвадоре, за 37-летнего Букеле готовы проголосовать 53% избирателей, что на 22% больше, чем у Кальехи, его ближайшего преследователя. Шансы Мартинеса и Альварадо на победу оцениваются как незначительные. Президент Сальвадора избирается сроком на пять лет без права на переизбрание на второй срок подряд.

Для победы 3 февраля одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае 10 марта пройдет второй этап голосования, куда выйдут два лидера первого тура.

Несмотря на отрыв Букеле от конкурентов, глава Верховного избирательного трибунала (ВИТ) Хулио Оливо не исключает, что страна узнает имя нового президента только весной. "Мы располагаем собственными данными, и мы должны готовиться ко второму туру. Мне жаль тех граждан, которые думают, что выборы пройдут в один тур", - цитирует Оливо агентство EFE.

Впрочем, многое будет зависеть от явки. В ВИТ полагают, что в этот раз она будет выше, чем в 2014 году, когда на участки пришли чуть более 50% зарегистрированных избирателей. Предыдущие выборы прошли в два тура, победу одержал представитель ФНОФМ Сальвадор Санчес Серен.

Небольшая республика с населением около 6,3 млн человек долгое время занимала одно из первых мест в мире по уровню насилия. За последние несколько лет власти смогли добиться улучшения ситуации в сфере безопасности. В 2018 году, по официальным данным, в Сальвадоре было совершено 3,34 тыс. убийств - на 15% меньше, чем годом ранее. Уровень преступлений такого рода составил 51 случай на 100 тыс. жителей, что в два раза меньше, чем в 2015 году.

Еще одной серьезной проблемой для небогатого Сальвадора продолжает оставаться эмиграция. В настоящее время за пределами страны находятся, по разным оценкам, до 3,5 млн ее граждан. В связи с этим очевидно, что продолжение активной борьбы с преступностью, развитие экономики и повышение уровня жизни населения станут основными задачами, которые придется решать будущему главе государства.

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