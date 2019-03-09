Сразу 11 членов одной семьи стали жертвами ДТП в Мексике

Сразу 11 членов одной семьи стали жертвами ДТП в мексиканском штате Гуанахуато в ночь на субботу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Periodico Correo.

По предварительным данным, они ехали в микроавтобусе, который по не установленным пока причинам лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем на дороге между городами Ла-Пьедад и Пенхамо.

На месте погибли 10 человек. Спасателям удалось извлечь из искореженного автомобиля живым только одного ребенка в критическом состоянии, однако, несмотря на предпринятые медиками усилия, позднее он скончался в больнице.

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