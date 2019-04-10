"Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл "Порту" в 1/4 финала ЛЧ

10 апреля 2019 01:14 (UTC+04:00)

Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 2:0 обыграли португальский "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе британского клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26).

"Ливерпуль" довел свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей. "Порту" до этой встречи не проигрывал шесть поединков подряд в различных соревнованиях. Всего команды провели друг с другом шесть матчей, в которых "Порту" ни разу не смог одержать победу (три поражения и три ничьи).

Для вратаря португальской команды Икера Касильяса встреча с "Ливерпулем" стала 189-й в еврокубках. Испанец является рекордсменом по этому показателю.

Ответный матч между командами состоится 17 апреля в Португалии.

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