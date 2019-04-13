Аргентина вышла из Союза южноамериканских наций

Аргентина вышла из состава Союза южноамериканских наций (УНАСУР) из-за несогласия с его повесткой и кризисом внутри объединения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу МИД республики.

"Аргентина сегодня денонсировала Договор об учреждении УНАСУР", - говорится в заявлении.

По словам МИД, решение о выходе из УНАСУР связано в том числе с "идеологически окрашенной повесткой объединения, которая далека от целей, поставленных при его создании". Кроме того, власти Аргентины отметили, что организация "переживает кризис, выраженный в двухлетнем отсутствии генерального секретаря".

Ранее о решении окончательно выйти из УНАСУР уже объявили Колумбия, Эквадор, Парагвай и Перу. Членство в объединении также приостановили Бразилия и Чили. В составе УНАСУР, созданном как региональное политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашении о создании нового регионального блока - Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР).

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