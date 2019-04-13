Аргентина вышла из Союза южноамериканских наций

13 апреля 2019 03:45 (UTC+04:00)

Аргентина вышла из состава Союза южноамериканских наций (УНАСУР) из-за несогласия с его повесткой и кризисом внутри объединения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу МИД республики.

"Аргентина сегодня денонсировала Договор об учреждении УНАСУР", - говорится в заявлении.

По словам МИД, решение о выходе из УНАСУР связано в том числе с "идеологически окрашенной повесткой объединения, которая далека от целей, поставленных при его создании". Кроме того, власти Аргентины отметили, что организация "переживает кризис, выраженный в двухлетнем отсутствии генерального секретаря".

Ранее о решении окончательно выйти из УНАСУР уже объявили Колумбия, Эквадор, Парагвай и Перу. Членство в объединении также приостановили Бразилия и Чили. В составе УНАСУР, созданном как региональное политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашении о создании нового регионального блока - Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В 2017 году в Азербайджане сдано в аренду около 206 тысяч гектаров земли
Общество 29 января 2018 15:08
В Азербайджане вырастет стоимость аренды жилья
Общество 3 августа 2015 13:34
Рынок жилья в Азербайджане подорожал почти на 9%
Бизнес 20 мая 2014 17:04
Лента новостей
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп становился "монстром"
В мире 05:13
Сирийские ПВО перехватили несколько ракет в провинции Хама
Арабские страны 04:47
В США мужчина выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу после приземления
США 04:28
Facebook в 2018 году потратил на безопасность Цукерберга около $20 млн
В мире 03:57
Силы быстрой поддержки Судана призвали создать переходный совет
Другие страны 03:40
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
В мире 03:19
Трамп заявил о намерении отправить дополнительный военный контингент на границу с Мексикой
США 03:14
В США мужчина на электрокаталке поджег себя перед Белым домом
США 03:03
Ученые помогут искать преступников по портретам на основе ДНК
Россия 02:53