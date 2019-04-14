Новые власти Судана пообещали соблюдать все договоры и соглашения

Судан обязуется соблюдать все международные, региональные и местные соглашения и договоры после перехода власти к Военному совету, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Есть стремление к добрососедским связям и сбалансированным международным отношениям, соответствующим высшим интересам Судана и невмешательству во внутренние дела других государств", - отмечается в заявлении.

В Судане в четверг произошел переворот, президент Омар аль-Башир, непрерывно находившийся у власти 30 лет, взят под стражу. Власть взяли военные. Сейчас главой переходного военного совета является Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения. Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству.

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