В Канаде из-за снегопада произошло около 130 аварий

29 апреля 2019 03:22 (UTC+04:00)

Почти 130 дорожно-транспортных происшествий произошло в Калгари (провинция Альберта) из-за сильного снегопада. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местной полиции, за последние сутки зафиксировано 127 аварий. Точное число пострадавших пока не сообщается, но их около нескольких десятков. В частности, в ДТП попал пассажирский автобус, который в результате заноса перевернулся. В нем находились 15 человек, нескольких пассажиров доставили в больницы.

По данным метеорологической службы Канады, в городе за сутки выпало до 15 см снега.

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