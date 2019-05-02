В Мексике более тысячи человек отравились во время празднований

2 мая 2019 21:35 (UTC+04:00)

Массовое отравление почти 1,4 тысячи человек отмечено в мексиканском штате Веракрус на празднованиях Дня ребенка, сообщает министерство здравоохранения штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, всего в больницы были доставлены 1,358 тысячи пациентов, среди них – дети и беременные женщины. Сейчас все пострадавшие выписаны, а врачи в течение четырех дней намерены установить причины массовых отравлений.

Правительство Веракруса уточняет, что один из праздников в месте компактного проживания коренных жителей был организован некоей неправительственной организацией, которая раздавала еду, сладости и напитки.

Аналогичный случай произошел также на праздновании Дня ребенка в штате Герреро, где в минувший вторник отравились около 200 детей. Там учащиеся начальной школы селения Мешкальсинго почувствовали себя плохо после традиционного супа "посоле". 108 человек, в основном дети, были доставлены в больницы, их состояние стабильное, сообщил губернатор штата Эктор Астудильо.

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