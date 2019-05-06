Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов

Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов. Об этом заявил исполняющий обязанности главного инспектора полиции страны Чандана Викрамаратна, сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

И.о. главного инспектора полиции Шри-Ланки также сообщил, что силы безопасности страны конфисковали в ходе операций против экстремистов материалы для изготовления бомб, которые они намеревались использовать для организации терактов в будущем.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил в субботу, что на тот момент на свободе могли находиться от 25 до 30 человек, которые связаны с серией терактов в островном государстве. Глава государства добавил, что к организации взрывов могла быть причастна террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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