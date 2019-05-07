В тайных захоронениях в Мексике нашли тела 13 человек

Тела 13 человек найдены в нескольких тайных захоронениях в мексиканском штате Колима, сообщила генеральная прокуратура штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, тайные могилы расположены в муниципалитетах Мансанильо и Текоман. Найдены они были в рамках расследования дел о пропавших без вести. Власти уже сообщили, что после эксгумации намерены провести экспертизы, чтобы установить примерное время и причины смерти погибших.

Это не первые страшные находки, сделанные в Колиме в текущем году. Так, в феврале в тайных захоронениях штата было найдено около 70 тел, причем также в муниципалитете Текоман.

Штат Колима по итогам 2018 года стал самым неблагополучным в Мексике по частоте убийств - 81,09 убийства на 100 тысяч жителей, сообщало ранее министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны.

Как заявил в феврале замглавы МВД Мексики Алехандро Энсинас, всего в стране насчитывается около 40 тысяч пропавших без вести, около 1,1 тысячи тайных захоронений, а в моргах находятся 26 тысяч неопознанных трупов. В конце января президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что Мексика прекратила войну против наркомафии. По его словам, правительство не считает своей главной функцией поимку лидеров картелей, а концентрируется на обеспечении общественной безопасности: снижении числа убийств, грабежей и похищений людей.

Небывалая по своему накалу и драматичности война с преступностью началась в Мексике в 2006 году при президенте Фелипе Кальдероне. Для операций против наркомафии он привлек армейские части, реформировал федеральную полицию и объявил охоту на самых одиозных главарей мексиканского преступного мира. Войну продолжил и преемник Кальдерона на посту главы государств Энрике Пенья Ньето (2012-2018). При нем удалось ликвидировать или арестовать многих знаменитых наркобаронов, в первую очередь главу картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка. Его выдали США.

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