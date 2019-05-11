СМИ: в Чили на трассе перевернулся автобус

Пассажирский автобус перевернулся в субботу на трассе в регионе Араукания. Как сообщила радиостанция BioBio, в результате погибли шесть человек, около 45 пассажиров пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и перевернулось. Обстоятельства трагедии выясняются.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

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