СМИ: в Чили на трассе перевернулся автобус

11 мая 2019 20:05 (UTC+04:00)

Пассажирский автобус перевернулся в субботу на трассе в регионе Араукания. Как сообщила радиостанция BioBio, в результате погибли шесть человек, около 45 пассажиров пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и перевернулось. Обстоятельства трагедии выясняются.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

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