На всей территории Шри-Ланки введен комендантский час

13 мая 2019 20:38 (UTC+04:00)

Власти Шри-Ланки на фоне участившихся случаев столкновений между мусульманским и буддийским населением страны объявили о введении режима комендантского часа на всей территории страны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, которое ссылается на официального представителя полиции страны Рувана Гунасекару, комендантский час вступил в силу в 21.00 по местному времени (18.30 мск) понедельника и продлится до 04.00 (01.30 мск) вторника. Ранее в понедельник из-за сохраняющейся напряженной ситуации комендантский час был введен в Северо-Западной провинции Шри-Ланки.

Накануне в западной части страны были задержаны несколько десятков человек, которые забросали камнями магазины, принадлежащие мусульманам. На фоне растущих беспорядков правительство вновь временно заблокировало популярные мессенджеры и соцсети, в том числе WhatsApp, Viber и Facebook.
Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.
По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Теракты в Шри-Ланке нанесли до $1,5 млрд. ущерба туристской индустриии страны
Другие страны 25 апреля 20:19
В терактах на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников
В мире 22 апреля 11:55
Казахстан и Шри-Ланка обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Казахстан 22 сентября 2014 15:15
Лента новостей
Компании Казахстана и Азербайджана - ключевые участники Транскаспийского транспортного маршрута - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 20:51
Подверглись нападениям 4 судна в территориальных водах ОАЭ
Арабские страны 20:44
В Баку реконструируется важная транспортная артерия (ФОТО)
Экономика 20:43
Китай в июне введет ответные пошлины против США
Китай 20:24
Эльмар Мамедъяров: Евросоюз - основной торговый партнер Азербайджана
Экономика 20:22
Страны ЕС призвали все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие
Арабские страны 20:17
Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с Королем Бельгии (ФОТО)
Политика 20:11
Али Ахмедов о превращении оппозиции в антинациональный элемент
Политика 19:39
Зохра Агамирова и Вероника Гудис о подготовке к Чемпионату Европы: Наша задача - хорошо выступить (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 19:19