На всей территории Шри-Ланки введен комендантский час

Власти Шри-Ланки на фоне участившихся случаев столкновений между мусульманским и буддийским населением страны объявили о введении режима комендантского часа на всей территории страны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, которое ссылается на официального представителя полиции страны Рувана Гунасекару, комендантский час вступил в силу в 21.00 по местному времени (18.30 мск) понедельника и продлится до 04.00 (01.30 мск) вторника. Ранее в понедельник из-за сохраняющейся напряженной ситуации комендантский час был введен в Северо-Западной провинции Шри-Ланки.

Накануне в западной части страны были задержаны несколько десятков человек, которые забросали камнями магазины, принадлежащие мусульманам. На фоне растущих беспорядков правительство вновь временно заблокировало популярные мессенджеры и соцсети, в том числе WhatsApp, Viber и Facebook.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.

По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.

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