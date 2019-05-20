В Бурунди не менее девяти человек погибли при обрушении шахты

20 мая 2019 01:57 (UTC+04:00)

Не менее 9 человек погибли, около 20 пострадали в результате обрушения шахты по добыче колтана на севере Бурунди. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает африканское отделение радио RFI.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, однако стало известно об этом лишь в воскресенье, поскольку бурундийское руководство запрещает местным властям предавать огласке инциденты такого рода.

"Это люди, которые копали в поисках минералов в местности Кивуву. Произошёл оползень. Часть горы накрыла людей, которые были снизу в реке", - приводит радиостанция слова главы коммуны Кабароре Виктора Нтакирутимана.

Отмечается, что поиски возможных выживших прекратились в субботу вечером.

Агентство Синьхуа также со ссылкой на главу коммуны отмечает, что 16 человек получили ранения в результате инцидента. При этом, четыре человека находятся в критическом состоянии и получают медицинскую помощь в ближайшей больнице.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Азербайджана поздравил бурундийского коллегу
Политика 30 июня 2018 18:22
Вооруженные люди напали на деревню в Бурунди, 26 человек убиты
Другие страны 12 мая 2018 17:37
В Бурунди у бизнес-центра прогремел взрыв
Другие страны 22 апреля 2018 13:40
В столице Бурунди прогремели два взрыва
Другие страны 18 августа 2017 16:56
Власти Бурунди планируют амнистировать до четверти заключенных в тюрьмах
Другие страны 23 января 2017 22:38
В Бурунди застрелили министра по делам окружающей среды
Другие страны 1 января 2017 10:05
Лента новостей
В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки
Другие страны 01:35
Трамп предостерег Иран от войны
США 01:11
Страны ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 168%
Энергетика 01:06
Юбилей Натальи Шаровской в 30 млн. фунтов - история финансовых и любовных приключений (ФОТО)
Культура 00:41
Google приостановила поддержку Huawei на фоне внесения ее в черный список
В мире 00:36
Министр нефти Омана: трения с Ираном могут негативно отразиться на сотрудничестве в ОПЕК
Арабские страны 00:14
Эрдоган: Давление на Турцию не прекращается
Турция 00:04
В Сирии двое военных погибли в результате обстрела боевиков
Арабские страны 19 мая 23:47
ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы на западе страны
Общество 19 мая 23:21