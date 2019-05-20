В Бурунди не менее девяти человек погибли при обрушении шахты

Не менее 9 человек погибли, около 20 пострадали в результате обрушения шахты по добыче колтана на севере Бурунди. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает африканское отделение радио RFI.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, однако стало известно об этом лишь в воскресенье, поскольку бурундийское руководство запрещает местным властям предавать огласке инциденты такого рода.

"Это люди, которые копали в поисках минералов в местности Кивуву. Произошёл оползень. Часть горы накрыла людей, которые были снизу в реке", - приводит радиостанция слова главы коммуны Кабароре Виктора Нтакирутимана.

Отмечается, что поиски возможных выживших прекратились в субботу вечером.

Агентство Синьхуа также со ссылкой на главу коммуны отмечает, что 16 человек получили ранения в результате инцидента. При этом, четыре человека находятся в критическом состоянии и получают медицинскую помощь в ближайшей больнице.

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