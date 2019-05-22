Новые столкновения полиции и протестующих произошли в столице Индонезии

22 мая 2019 08:56 (UTC+04:00)

Новые столкновения полиции и сторонников оппозиции произошли в среду в столице Индонезии. Об этом сообщает телеканал Kompas, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несколько сотен манифестантов заблокировали дороги и мосты в западной части Джакарты, после чего начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями и петардами. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Канал показал кадры, как к месту столкновения стягивается бронированная техника.

Одновременно, по информации новостного портала Detik, к расположенному в центре столицы зданию Управления по наблюдению за выборами начинают собираться сторонники оппозиции, куда для обеспечения безопасности были направлены армейские подразделения.

Акции протеста начались в Джакарте во вторник после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами, и объявили о намерении подать иск в Конституционный суд. Вскоре около двух тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием пересмотреть итоги выборов.

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