Верховная Рада отвергла законопроект Зеленского о выборах народных депутатов

22 мая 2019 19:39 (UTC+04:00)

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект о выборах народных депутатов, предложенный президентом Владимиром Зеленским, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости .За внесение документа в повестку дня проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. После голосования спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Как сообщило агентство УНИАН, впоследствии советник Зеленского Руслан Стефанчук обвинил Верховную раду в нарушении договоренностей.
По его словам, накануне депутаты и президент достигли компромисса, который парламентарии сегодня отвергли.
Как уточнил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля по действующей избирательной системе, указ о роспуске парламента опубликуют в ближайшее время.

Президентский законопроект предполагал переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам. Проходной барьер для партий при этом должен был снизиться с пяти до трех процентов.
Предыдущие выборы в Раду в октябре 2014 года прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.
Документ, внесенный Зеленским, накануне раскритиковали в партии "Блок Петра Порошенко".
По словам лидера фракции Артура Герасимова, предложенные изменения не решают проблему закрытых списков, а снижение порога даст возможность пройти в парламент "карманным партиям", финансируемым олигархами.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По словам президента, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений.

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