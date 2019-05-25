Число пострадавших в протестах в Джакарте превысило 900

25 мая 2019 07:26 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате беспорядков в Джакарте превысило 900, при этом восемь человек погибли. Такие данные приводит в субботу столичный департамент здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки", - указывается в сообщении. По данным ведомства, почти половина обратившихся в больницы - молодые люди мужского пола в возрасте 20-29 лет.

Как отметили в департаменте здравоохранения, число погибших увеличилось до восьми, ранее было известно о семерых. По данным полиции, некоторые умерли от огнестрельных ранений, а кто-то - от ранений, нанесенных тупыми предметами.

Акции протеста начались в Джакарте 21 мая после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами и подали иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.

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