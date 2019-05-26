В Малави произведут повторный подсчет голосов на прошедших выборах

26 мая 2019 00:23 (UTC+04:00)

Суд в Малави постановил отменить оглашение результатов прошедших в стране президентских и парламентских выборов до тех пор, пока голоса избирателей не будут пересчитаны в ряде округов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу AFP.

Как ранее заявили в избирательной комиссии страны, по итогам подсчета 75% бюллетеней действующий президент Малави Питер Мутарика лидирует с 40,44% голосов. Глава оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера получает 35,34% голосов.

По данным AFP, после жалоб со стороны оппозиции суд в столице Лилонгве постановил отменить оглашение результатов президентских и парламентских выборов до тех пор, пока приблизительно в трети избирательных округов страны не будет произведен повторный подсчет голосов. В Партии конгресса Малави заявили о нарушениях, зафиксированных как минимум в 10 из 28 избирательных округов.

В Малави 21 мая проводились всеобщие выборы, включающие в себя президентские, парламентские и региональные выборы. Для победы на выборах главы государства кандидату достаточно набрать простое большинство голосов.

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