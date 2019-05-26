Неизвестные убили пять человек на семейном празднике в Мексике

Несколько вооруженных людей в субботу открыли огонь по участникам семейного праздника в районе Коакалько в штате Мехико. Жертвами нападения стали пять человек, еще трое получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Televisa.

Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние в настоящее время оценивается как тяжелое. Преступники скрылись с места происшествия, задержать их не удалось.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март от рук бандитов погибли свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

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