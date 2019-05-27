Сеул планирует завершить переговоры об оказании КНДР гуманитарной помощи

27 мая 2019 08:15 (UTC+04:00)

Южная Корея на этой неделе планирует завершить переговоры с международными организациями о предоставлении КНДР гуманитарной помощи на 8 миллионов долларов, сообщил в понедельник в Сеуле представитель министерства по делам национального объединения Ли Сан Мин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На этой неделе мы планируем завершить переговоры с международными органами по планам предоставления продовольственной помощи со Всемирной продовольственной программой и ЮНИСЕФ", - приводит слова Ли Сан Мина информационное агентство Рёнхап.

Также нынешняя партия гуманитарной помощи находящейся под санкциями КНДР проходит процедуры одобрения во внутренних организациях самой Южной Кореи.

Сеул хочет предоставить Пхеньяну помощь через органы ООН для поддержки программ решения проблем питания детей и беременных женщин в Северной Корее, где миллионы жителей испытывают нехватку продовольствия из-за стихийных бедствий и международных санкций.

По данным ВПП, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), c 2008 года в КНДР собран самый бедный урожай зерна и 40% населения страны срочно нуждается в продовольствии.

Санкции против КНДР действуют уже несколько лет в связи с развитием ее ядерно-ракетной программой. Хотя в прошлом году Пхеньян заявил об их остановке, действия санкций продолжается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Компании Южной Кореи выступили против включения зависимости от видеоигр в список болезней
В мире 07:41
Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР
США 26 мая 04:24
Болтон считает, что саммит Японии и КНДР поможет решению ядерной проблемы Пхеньяна
США 25 мая 06:00
КНДР пригрозила США не возобновлять диалог, пока их позиция не изменится
Другие страны 24 мая 15:36
В Южной Корее в результате инцидента с эсминцем в порту погиб военный
Другие страны 24 мая 10:51
Ашхабад и Сеул разрабатывают проект по выпуску текстильных синтетических волокон
Бизнес 24 мая 10:30
Лента новостей
Поезд Тегеран-Анкара скоро возобновит работу
Иран 09:09
Около 60 человек пострадали в ДТП с автобусом на Филиппинах
Другие страны 08:57
Трамп заявил, что США и Япония могут прийти к торговому соглашению в августе
США 08:44
В Стамбуле произошел пожар в жилом здании: есть погибшие
Турция 08:37
Трамп: США готовы вести переговоры с Ираном, если к ним готовы и в Тегеране
США 08:00
Компании Южной Кореи выступили против включения зависимости от видеоигр в список болезней
В мире 07:41
Число жертв опрокидывания лодки на юге Китая увеличилось до 13
Китай 07:20
Трамп одобрил намерение японского премьера посетить Иран с посреднической миссией
США 07:07
В Азербайджане существенно выросла добыча газа
Энергетика 07:00