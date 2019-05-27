Сеул планирует завершить переговоры об оказании КНДР гуманитарной помощи

Южная Корея на этой неделе планирует завершить переговоры с международными организациями о предоставлении КНДР гуманитарной помощи на 8 миллионов долларов, сообщил в понедельник в Сеуле представитель министерства по делам национального объединения Ли Сан Мин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На этой неделе мы планируем завершить переговоры с международными органами по планам предоставления продовольственной помощи со Всемирной продовольственной программой и ЮНИСЕФ", - приводит слова Ли Сан Мина информационное агентство Рёнхап.

Также нынешняя партия гуманитарной помощи находящейся под санкциями КНДР проходит процедуры одобрения во внутренних организациях самой Южной Кореи.

Сеул хочет предоставить Пхеньяну помощь через органы ООН для поддержки программ решения проблем питания детей и беременных женщин в Северной Корее, где миллионы жителей испытывают нехватку продовольствия из-за стихийных бедствий и международных санкций.

По данным ВПП, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), c 2008 года в КНДР собран самый бедный урожай зерна и 40% населения страны срочно нуждается в продовольствии.

Санкции против КНДР действуют уже несколько лет в связи с развитием ее ядерно-ракетной программой. Хотя в прошлом году Пхеньян заявил об их остановке, действия санкций продолжается.

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