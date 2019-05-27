Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем после переговоров Болтона

27 мая 2019 13:56 (UTC+04:00)

Китай призывает США немедленно прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Так официальный представитель МИД КНР Лу Кан в понедельник прокомментировал недавнюю встречу помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с генеральным секретарем Совета по национальной безопасности Тайваня Ли Давэем (также известен как Дэвид Ли), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Принцип одного Китая является политической основой для китайско-американских отношений. Мы твердо выступаем против официальных контактов между США и Тайванем в любой форме", - указал Лу Кан.

"Призываем правительство США прекратить любые официальные контакты и обмены между двумя сторонами, чтобы избежать каких-либо последствий для наших отношений и сотрудничества", - добавил он.

Центральное новостное агентство Тайваня сообщило в субботу, что переговоры между Болтоном и Ли Давэем состоялись во время визита последнего в США, который проходил с 13 по 21 мая. По заявлению тайваньских СМИ, это первая за 40 лет подобная встреча после разрыва дипломатических отношений между США и островом в 1979 году.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

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