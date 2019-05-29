В Мексике суд выдал ордер на арест экс-главы нефтегазовой компании Pemex

29 мая 2019 04:15 (UTC+04:00)

Федеральный судья в Мексике выдал во вторник ордер на арест Эмилио Лосойи, бывшего генерального директора государственной нефтегазовой компании Pemex.

Об этом сообщило информационное агентство Notimex со ссылкой на свои источники в генеральной прокуратуре.

Ранее в тот же день глава управления финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексики Сантьяго Кастильо заявил, что власти обнаружили признаки коррупции в деятельности Лосойи. В понедельник банковские счета экс-главы Pemex были заблокированы.

Лосойя был руководителем Pemex с декабря 2012 года по февраль 2016 года. Уволен после того, как власти страны потребовали провести реструктуризацию расходов компании. В мае текущего года Лосойе запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.

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