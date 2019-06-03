Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме

3 июня 2019 08:45 (UTC+04:00)

Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Суданская армия вошла на площадь протестов, слышны звуки стрельбы", - передает телеканал.

В следующем сообщении СМИ со ссылкой на заявление оппозиционного Комитета врачей уже передаётся, что один человек в результате стрельбы погиб, еще несколько получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Суданский военный совет обвинили в преступлениях против оппозиции
Другие страны 09:17
Военный совет Судана готов продолжать диалог о передаче власти, но с участием всех сторон
Другие страны 28 мая 23:05
ОАЭ выразили поддержку Судану в достижении мирного политического перехода
Арабские страны 27 мая 03:36
Суданская оппозиция объявила о проведении всеобщей забастовки 28-29 мая
Другие страны 25 мая 01:19
Южный Судан закроет посольства в некоторых странах из-за экономического кризиса
В мире 20 мая 17:29
Саудовская Аравия внесла в ЦБ Судана $250 млн
Арабские страны 19 мая 18:49
Лента новостей
В Азербайджане будет проведен конкурс для учителей, желающих сменить место работы
Общество 09:22
Суданский военный совет обвинили в преступлениях против оппозиции
Другие страны 09:17
Тяжелое ДТП в Масазыре, есть погибший
Происшествия 09:17
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Тихом океане у Королевства Тонга
Другие страны 08:12
Fitch: Добыча газа в Азербайджане вырастет
Энергетика 08:00
США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии
Арабские страны 07:50
Сингапурский перевозчик SilkAir не намерен отказываться от приобретения Boeing 737 MAX
Другие страны 07:35
Сервисы Google вернулись к нормальной работе
В мире 07:13
Трамп объявил, что его советник по экономическим вопросам покидает свой пост
США 06:53