Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме

Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Суданская армия вошла на площадь протестов, слышны звуки стрельбы", - передает телеканал.

В следующем сообщении СМИ со ссылкой на заявление оппозиционного Комитета врачей уже передаётся, что один человек в результате стрельбы погиб, еще несколько получили ранения.

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