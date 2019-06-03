Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане превысило тридцать

3 июня 2019 22:40 (UTC+04:00)

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о 14 погибших, Комитет врачей Судана - о восьми погибших, 60 пострадавших.

"Число жертв бойни (рядом с - ред.) генеральным командованием, которую устроил военный совет сегодня (в понедельник - ред.) превысило 30 человек", - говорится в заявлении в Twitter.

Согласно документу, сотни человек получили ранения.

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