Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G

7 июня 2019 16:51 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Китай будет последовательно расширять открытость, в частности доступ на рынок, создавать благоприятную среду для конкуренции. Будем выступать твердым сторонником экономической глобализации Китай готов делиться со всеми партнерами технологическими изобретениями и ноу-хау, в частности технологиями 5G", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ сообщил, что Россия и китайская Huawei обсуждают стратегии по присутствию на рынках сети связи пятого поколения, облачные сервисы, сотрудничество с компаниями РФ.

Технологии 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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