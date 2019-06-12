Глава немецких консерваторов поддержала рост трат на оборону

Германия, увеличивая траты на оборону в рамках НАТО, может подтвердить роль надежного партнера. Об этом заявила в среду председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на немецко-американской конференции в Берлине. Видеозапись разместила на сайте газета Die Welt, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Речь идет о взаимном доверии. Речь идет о том, является ли Германия надежным партнером", - отметила она. По словам главы партии, дискуссия не должна сводиться в конечном итоге ни к НАТО, ни к требованиям американского руководства. Увеличение трат на оборону отвечает в первую очередь интересам немецкого общества в условиях мировой нестабильности, добавила политик.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, по его словам, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году. Учитывая рост ВВП ФРГ, фактически расходы на оборону вырастут к 2024 году до более чем €60 млрд.

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