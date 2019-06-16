В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку с невыпущенным шасси в международном аэропорту города Манаус на севере страны. Как уточнил в субботу телеканал Globo, в результате инцидента двое из 34 пассажиров получили легкие ушибы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, среднемагистральный турбовинтовой самолет ATR 42 франко-итальянского производителя ATR, вылетевший из Манауса в Карауари (штат Амазонас), был вынужден вернуться в аэропорт отправления после обнаружения неисправности. Авиакомпания MAP, которой принадлежит воздушное судно, сообщила, что пилот "выполнил стандартную процедуру, предусмотренную в таких случаях, и действовал в строгом соответствии с международными процедурами обеспечения безопасности авиаперевозок".

В связи с инцидентом аэропорт Манауса приостановил работу. Не менее трех рейсов перенаправлены в другие воздушные гавани. Как сообщили корреспонденту ТАСС в службе аэропорта, возобновление авиасообщения планируется не ранее 18:00 (01:00 мск).

Причины неполадок на воздушном судне выясняются.

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