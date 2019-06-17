В Гватемале завершилось голосование на выборах президента и парламента

17 июня 2019 06:10 (UTC+04:00)

Избирательные участки на выборах президента, депутатов однопалатного Конгресса (парламента) и представителей местного самоуправления в Гватемале закрылись в воскресенье в 18:00 по местному времени. Высший избирательный трибунал начал прием сведений от комиссий по результатам волеизъявления граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представители властей в эфире государственного телевидения сообщили, что явка, возможно, будет ниже, чем ожидалась ранее, из-за прошедших по территории страны дождей. В списки избирателей внесены порядка 8,1 млн человек. За ходом волеизъявления и подсчетом голосов следили более 2,6 тыс. местных и международных наблюдателей. На данный момент замечаний по организации процесса голосования от них не поступало.

Президент избирается на четыре года без права переизбрания на второй срок. Для победы в первом туре кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов. В случае, если ни один политик не сможет достичь этого результата, второй тур президентских выборов пройдет 11 августа.

Выборы членов Конгресса проводятся по смешанной системе: по мажоритарному принципу будут избраны 128 человек, по пропорциональному - 32. Срок их полномочий составляет четыре года с возможностью переизбрания не более двух раз. Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 28 партий.

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