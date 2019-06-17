Могерини призвала к сдержанности в связи с событиями в Оманском заливе

17 июня 2019 10:44 (UTC+04:00)

ЕС призывает к максимальной сдержанности в связи с событиями в Оманском заливе, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы призывали к максимальной сдержанности. Я думаю, что в словах генсека ООН есть мудрая мысль, что мир просто не может себе позволить очередной кризис. Мы, конечно, будем обсуждать это с министрами", - сказала она журналистам перед началом переговоров Совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге.
Ранее в Оманском заливе были атакованы суда Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов и пожара оба экипажа были эвакуированы на территорию Ирана и борт американского эсминца. На Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в нападении на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе судна. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безосновательными обвинения в адрес своей страны. Иранская армия сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП для спасения и оказания помощи.

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