Китай призвал не делать поспешных выводов по инциденту в Оманском заливе

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан призвал не делать поспешных выводов до завершения расследования инцидента с нефтяными танкерам в Оманском заливе, выразив обеспокоенность обострением обстановки в регионе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Китай и США поддерживают постоянный контакт по вопросам, представляющим общий интерес. Что касается ситуации в Оманском заливе, китайская сторона обеспокоено постоянным обострением обстановки в заливе. Мы обратили внимание, что ряд стран и международных организаций призывают вовлеченные стороны не делать поспешных выводов до завершения расследования инцидента. Мы надеемся, что все стороны сохранят хладнокровие и сдержанность", - заявил в понедельник на брифинге Лу Кан.

Он выразил надежду на то, что стороны смогут сообща обеспечить безопасность навигации в соответствующих водах, а также мир и стабильность в регионе. "Я убежден, что это соответствует общим интересам всего международного сообщества", - добавил китайский дипломат.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.

После поступления сообщений об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе возле Ирана и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового потребления нефти, цены на "черное золото" выросли на 4%, а акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp и Chevron Corp поднялись в среднем на 1% на предварительных торгах.

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