Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году

19 июня 2019 11:06 (UTC+04:00)

Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году. Об этом сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы начнем строительные работы в 2021 году. Надеемся, что процесс переноса будет закончен к 2024 году", - приводит в среду слова министра агентство "Синьхуа". Глава ведомства предположил, что новая столица появится на острове Калимантан в центральной части страны, а стоимость переноса составит $32,5 млрд.

Ранее индонезийское правительство оценивало данный проект в $22,6 млрд.

Президент Индонезии Джоко Видодо в конце апреля предложил перенести столицу из-за устаревшей инфраструктуры Джакарты. Согласно исследованию компании Uber, в этом городе автомобилисты проводят в пробках 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, нынешняя индонезийская столица занимает 12-е место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

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