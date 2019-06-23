Оппозиция в Судане согласилась с предложением Эфиопии по решению кризиса

Руководство суданских оппозиционных "Сил за свободу и перемены" официально заявило в воскресенье о согласии с предложением Эфиопии по распределению руководящих мест, что стало главным пунктом, заявила глава "Сил за свободу и перемены" Мирфет Хамед Ан-Ниль в ходе пресс-конференции после собрания оппозиции с посредником от Эфиопии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Силы за свободу и перемены официально уведомили эфиопского посредника и представителя от Африканского союза о согласии с предложением Эфиопии по распределению руководящих мест между военными и гражданскими", - сказала Ан-Ниль после переговоров в посольстве Эфиопии в Хартуме.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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