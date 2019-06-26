У ОАЭ нет точных данных, кто стоит за атакой на танкеры, заявил глава МИД

26 июня 2019 14:54 (UTC+04:00)

У Объединенных Арабских Эмиратов пока нет точной информации о том, кто стоит за недавней атакой на танкеры в Оманском заливе, заявил глава МИД страны Абдулла бен Зайед аль-Нахьян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения о причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

"Мы не можем сейчас никакое государство обвинять, поскольку у нас нет неопровержимой информации" - сказал аль-Нахьян на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Если у других стран есть более четкая информация, я уверен, что международное сообщество ее с готовностью выслушает.

Но мы должны быть очень серьезны и осторожны, чтобы это была проверенная, научно подтвержденная информация, которая будет убедительной для международного сообщества", - подчеркнул глава МИД ОАЭ.
По его словам, регион Персидского залива очень турбулентен и важен для всего мира. "Не хотим новых всплесков эскалации, турбулентности, беспокойства. Хотим стабильности и сотрудничества", - отметил аль-Нахьян.

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