В Ватикане началась встреча Путина и папы Римского

4 июля 2019 17:29 (UTC+04:00)

Встреча президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска началась в Ватикане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Глава российского государства прошел по залам Апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса Ватикана, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, российской делегации, в состав которой вошли в том числе министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Когда папа Римский встретил Путина и предложил пройти в свой кабинет, президент РФ жестом предложил понтифику пройти, однако папа Франциск настоял, чтобы глава российского государства прошел как гость первым.

После краткой фотосессии Путин и папа Римский начали переговоры.

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