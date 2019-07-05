Миллиардер из США погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов

5 июля 2019 09:47 (UTC+04:00)

Американский миллиардер Кристофер Клайн находился на борту вертолета, который в четверг разбился в районе Багамских островов. Клайн и еще шесть человек погибли, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание, которое базируется в Западной Вирджинии, отмечает, что данную информацию подтвердил губернатор этого американского штата Джим Джастис. Клайн, которому было 60 лет, также жил в Западной Вирджинии. The Register-Herald отмечает, что на борту вертолета находилась дочь Клайна. Личности других погибших пока не установлены, известно, что они были гражданами США.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителей полиции на Багамских островах, что при авиакатастрофе погибли семь человек. Вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида, он упал в Атлантический океан.

По оценкам журнала Forbes, состояние Клайна превышало $1,8 млрд. Он в разные годы являлся владельцем ряда предприятий в сфере угольной промышленности. В частности, в 2015 году он продал за $1,4 млрд контрольный пакет акций в компании Foresight Energy. На ее сайте сообщается, что она контролирует "почти 2,1 млрд тонн резервов угля". По данным Forbes, в 2017 году Клайн открыл новую угольную шахту в канадской провинции Новая Шотландия.

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