Протестующие студенты отказались от встречи с главой администрации Гонконга

5 июля 2019 10:56 (UTC+04:00)

Лидеры студенческих объединений, выступающие против закона об экстрадиции, отказались встречаться с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, студенческие лидеры из Университета науки и технологий Гонконга (HKUST) и Китайского университета подтвердили, что правительство пригласило их на диалог через администрацию университета, но они отвергли это предложение.

"Мы не хотим быть просто PR-уловкой. Мы рассмотрим это предложение только в том случае, если правительство удовлетворит наши требования", - приводит издание слова президента студенческого союза Китайского университета Джеки Со.

По его словам, предложение правительства о диалоге пришло "слишком поздно".
Официальный представитель главы администрации Гонконга заявил, что Кэрри Лэм пригласила на встречу представителей молодежи, в том числе из университетов, студенты из которых принимали участие в недавних демонстрациях.

В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие собрало почти 550 тысяч человек и прошло спокойно, а протесты у парламента завершились захватом здания и столкновениями с полицией.

К 21.00 агрессивно настроенные протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии черной краской, закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Сотрудники парламента ранее были эвакуированы. После полуночи полицейские применили слезоточивый газ и разогнали протестующих.

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