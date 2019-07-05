Байден считает, что НАТО исчезнет через пять лет в случае переизбрания Трампа

Североатлантический альянс прекратит свое существование в течение 4 - 5 лет в случае переизбрания Дональда Трампа президентом США на второй срок. С таким предупреждением выступил бывший американский вице-президент Джо Байден в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если он Трамп будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет", - заявил Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. "Бывший канцлер Германии говорит, что им ФРГ придется действовать в одиночку, так как им нельзя больше надеяться на Соединенные Штаты. Почему же мы США подставляем НАТО?", - задал риторический вопрос бывший вице-президент.

Байден призвал не допускать того, чтобы одно отдельно взятое государство "злоупотребляло своим господствующим положением в регионе, в Европе, и вобрало в себя страны Запада, как это было в первую и вторую мировые войны". По утверждению экс-вице-президента, в настоящий момент такая опасность исходит со стороны России.

"Сама идея о том, что мы США останемся без альянсов и союзников в течение ближайших 20-30 лет, чревата бедствиями. Как мы сможем разделаться с "Исламским государством" (террористической группировкой ИГ, запрещена в РФ) без формирования президентом США коалиции в составе 50 или 60 стран", - задал риторический вопрос Байден, обвинив в очередной раз Трампа в чрезмерном потакании руководству КНДР и России.

Трамп неоднократно критиковал НАТО, в том числе за распределение между странами взносов в организацию. Президент США требовал от всех участников альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Он предлагал, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

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