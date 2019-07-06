Франция поставит Индии первый истребитель Rafale в течение двух месяцев

6 июля 2019 09:56 (UTC+04:00)

Франция поставит Индии первый из 36 заказанных истребителей Rafale в течение двух месяцев, остальные будут поставлены в следующие два года. Об этом сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый Rafale будет поставлен ВВС Индии через два месяца, я думаю - в сентябре, как раз вовремя. 36 будут поставлены в течение двух лет", - цитирует в субботу французского посла информационное агентство PTI.

"Rafale - превосходный самолет. Мы гордимся тем, что он был выбран Индией. Я думаю, что этот самолет значительно повысит возможности ВВС Индии", - добавил дипломат.

Ранее в марте главком индийских ВВС маршал Бирендер Сингх Дханоа также сообщил, что Нью-Дели ожидает поставки первых французских истребителей в сентябре.

В 2016 году Индия и Франция подписали контракт о поставке 36 истребителей Rafale производства французской корпорации Dassault Aviation на общую сумму около $8,8 млрд. Ранее планировалось приобрести 126 таких самолетов, однако Нью-Дели уменьшил заказ из-за высокой стоимости машин. Самолеты должны поступать в Индию несколькими партиями начиная с 2019 года.

При этом Rafale также намерен участвовать в конкурсе на поставку индийским ВВС более 110 новых истребителей. По информации местных СМИ, на этот тендер еще подали заявки российский МиГ-35, американский F/A-18, европейский Typhoon, американский F-16 и шведский Gripen E.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон: Франция готовит к саммиту "семерки" в Биаррице пакет мер по содействию женщинам
Европа 5 июля 23:12
В Индии прорыв дамбы объяснили нашествием крабов
Другие страны 5 июля 11:56
Франция усиливает контроль на границе с Испанией
В мире 5 июля 08:14
Казахстан и французская Total договорились о продолжении сотрудничества
Энергетика 4 июля 20:13
Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии достигло 16 человек
Другие страны 4 июля 17:01
Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault
Другие страны 3 июля 14:27
Лента новостей
Минобороны: На линии соприкосновения царит относительное спокойствие
Нагорно-карабахский конфликт 10:19
В Азербайджане в разгаре уборочная страда
Общество 10:09
Израильские мобильные операторы мало инвестируют в 5G
Израиль 09:45
Назначен посол Туркменистана в Омане
Туркменистан 09:39
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Политика 09:34
Туркменистан перевыполнил план по заготовке пшеницы
Бизнес 09:33
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 09:28
Нацбанк Казахстана закупает системы видеонаблюдения
Тендеры 09:23
Продолжается масштабная реконструкция дорог в регионах Азербайджана (ФОТО)
Общество 09:22