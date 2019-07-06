Франция поставит Индии первый истребитель Rafale в течение двух месяцев

Франция поставит Индии первый из 36 заказанных истребителей Rafale в течение двух месяцев, остальные будут поставлены в следующие два года. Об этом сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый Rafale будет поставлен ВВС Индии через два месяца, я думаю - в сентябре, как раз вовремя. 36 будут поставлены в течение двух лет", - цитирует в субботу французского посла информационное агентство PTI.

"Rafale - превосходный самолет. Мы гордимся тем, что он был выбран Индией. Я думаю, что этот самолет значительно повысит возможности ВВС Индии", - добавил дипломат.

Ранее в марте главком индийских ВВС маршал Бирендер Сингх Дханоа также сообщил, что Нью-Дели ожидает поставки первых французских истребителей в сентябре.

В 2016 году Индия и Франция подписали контракт о поставке 36 истребителей Rafale производства французской корпорации Dassault Aviation на общую сумму около $8,8 млрд. Ранее планировалось приобрести 126 таких самолетов, однако Нью-Дели уменьшил заказ из-за высокой стоимости машин. Самолеты должны поступать в Индию несколькими партиями начиная с 2019 года.

При этом Rafale также намерен участвовать в конкурсе на поставку индийским ВВС более 110 новых истребителей. По информации местных СМИ, на этот тендер еще подали заявки российский МиГ-35, американский F/A-18, европейский Typhoon, американский F-16 и шведский Gripen E.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.