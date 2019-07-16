Хайнань создает в Южно-Китайском море искусственные рифы для рыбной ловли

Хайнаньская компания океанических технологий "Пушэн" приступила к созданию рыболовецких рифов к юго-западу от побережья острова. Как утверждает ее руководство, эти искусственные объекты из нержавеющих стальных каркасов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для реализации проекта отведена морская акватория в 350 га примерно в 15 км от береговой линии, где появятся небольшие островки для рыбной ловли, площадь которых в совокупности составит 200 тыс. кв. метров. Цель программы - формирование в этом регионе экономики нового типа путем применения новейших технологий и внедрения инновационных методов ведения бизнеса.

"Мы подали заявку на создание искусственных рифов, которые по объему будут занимать 4 тыс. куб. метров, а по площади - 47,97 га, - поделился планами генеральный директор "Пушэн" Чжун Хуэйцюнь. - Создание таких объектов для рыбной ловли сыграет важную роль в улучшении местной окружающей среды".

По его словам, эти клочки суши спроектированы таким образом, чтобы привлекать внимание стаи рыб и прочих морепродуктов. Инвестиции в первые 20 искусственных коралловых рифов составили примерно 750 тыс. юаней (примерно $110 тыс.).

Как рассказал Чжун Хуэйцюнь, для успешного продвижения подобного бизнеса его компания создала специальный фонд в 5 млрд юаней (свыше $727 млн), который будет финансировать партнерские предприятия, участвующие в деятельности по выращиванию, переработке и поставке морепродуктов на рынок. К этой работе также привлечены банки и инвестиционные компании. Ожидается, что после запуска проекта в полную силу доходы от него составят 1,5 млрд юаней ($218 млрд), а налоговые поступления - 120 млн юаней ($17,5 млн) в год, к тому же параллельно появится более 1 тыс. дополнительных рабочих мест. "За счет мультипликативного эффекта активизируются и все смежные отрасли, будет обеспечено их комплексное развитие", - пояснил гендиректор.

Чжун Хуэйцзюнь добавил, что инновационный рыболовецкий промысел далеко не единственная сфера, от которой его организация планирует получать неплохие доходы. По его словам, не менее прибыльное занятие - туризм: организация любительской рыбалки и связанного с ней культурного отдыха. Помимо таких традиционных видов развлечения на море, как дайвинг, катание на водных скутерах, катерах и резиновых батутах, его компания будет организовывать выезд в места индивидуального рыболовства. Для этой цели уже отведена акватория в 5 тыс. кв. метров со всей необходимой инфраструктурой, где, согласно подсчетам, могут хорошо отдохнуть до 300 тыс. рыбаков в год.

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