Рогозин поздравил NASA с 50-летием высадки на Луну

20 июля 2019 09:38 (UTC+04:00)

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил администратора NASA Джима Брайденстайна с 50-й годовщиной выхода астронавтов на поверхность Луны. Обращение опубликовано на сайте госкорпорации в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"50 лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики", - отметил Рогозин. Он добавил, что путешествие астронавтов позволило расширить границы мира, доступного человечеству.

Глава Роскосмоса также отметил заслугу технического и инженерного персонала. "Отдадим дань уважения всему техническому и инженерному персоналу NASA, который, познав ряд неудач и трагедий, создал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель "Сатурн-5" и корабль "Аполлон", - говорится в сообщении.

По словам главы госкорпорации, "их объединенные усилия, навыки и знания обрели жизнь в надежной ракетно-космической системе, которая позволила в дальнейшем реализовать программу "Союз - Аполлон".

Рогозин подчеркнул, что общей задачей для России и США является преумножение наследия и продолжение экспансии человечества в космос.

20 июля 1969 года астронавты NASA Нил Армстронг, Базз Олдрин впервые в истории человечества вышли на поверхность Луны. В субботу на орбиту отправится экипаж новой длительной экспедиции МКС с нашивкой в память о миссии "Аполлон-11".

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