В США тело давно пропавшего сотрудника магазина нашли на рабочем месте

Сотрудники супермаркета No Frills в американском штате Айова обнаружили на складе тело своего коллеги, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ларри Эли Мурильо-Монкада исчез 28 ноября 2009 года. По словам родителей, он принимал лекарства, которые негативно воздействовали на его психику и настроение. В день исчезновения он был расстроен и куда-то ушел.

Полицейские опросили всех знакомых Ларри, отправили запросы в изоляторы временного содержания и даже иммиграционные центры (пропавший был родом из Гондураса), однако выйти на его след не удалось.

Теперь следователи полагают, что в тот день Ларри отправился на работу. На складе стояло множество холодильников, на которых было удобно сидеть. Сотрудники зачастую устраивали там неофициальные перерывы.

Ларри, очевидно, решил побыть в одиночестве, присел отдохнуть и случайно упал в проем между стеной и холодильником. Выбраться самостоятельно он не смог, а его крики о помощи, скорее всего, заглушил шум оборудования.

Останки мужчины пролежали за холодильником почти десять лет, пока сотрудники не решили переместить оборудование. Ларри удалось опознать по одежде, затем его личность подтвердил анализ ДНК. Его смерть признали несчастным случаем.

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