Хант поздравил Джонсона с избранием премьером Британии

23 июля 2019 17:29 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Джереми Хант поздравил победившего его в борьбе за пост лидера тори и премьера Бориса Джонсона, заявив, что Джонсон будет отличным премьер-министром, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поздравляю Бориса Джонсона с хорошей кампанией. Ты будешь отличным премьером для нашей страны в этот критически важный момент! На протяжении всей кампании ты демонстрировал оптимизм, энергию и неудержимую веру в нашу прекрасную страну, и это то, что нам нужно. Наилучшие пожелания от предпринимателя", - написал Хант в Twitter.

Ранее Хант объявил, что покинет пост главы МИД 24 июля, в день смены премьер-министра.
Между тем, новый премьер начнет работу с того места, на котором нынешняя премьер Тереза Мэй была вынуждена ее оставить: до Brexit остается совсем мало времени, парламент выступает против согласованных с ЕС условий выхода и одновременно против выхода без соглашения, а Евросоюз отказывается вести новые переговоры.

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