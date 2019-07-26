Трамп заступился за Северную Корею после пуска ракет

26 июля 2019 11:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не видит ничего страшного в устроенных Пхеньяном пусках баллистических ракет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море, пролетев расстояние в 430 и 690 километров.

"Они не проводили ядерное испытание. Они на самом деле не испытывали никаких других ракет кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывает уйма других стран", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатию и переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет. Он напомнил, что через "пару недель" у дипломаты из Вашингтона и Пхеньяна проведут переговоры на рабочем уровне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Японии провел переговоры с коллегами из США и Южной Кореи
Другие страны 10:13
Помпео не исключил развертывания США новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе
США 09:00
Власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке
Китай 07:48
Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
США 06:35
США продолжат переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет
США 05:49
США попросили Турцию не вводить в строй С-400
США 00:48
Лента новостей
МИД Франции выразил приверженность существующему соглашению о Brexit
Другие страны 11:41
Выбор Азербайджана местом проведения EYOF Baku 2019 – это высокая оценка, данная стране - министр
Общество 11:40
МВД Турции прокомментировал намерение сирийских беженцев провести пикет в Стамбуле
Турция 11:33
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Другие страны 11:33
Expressbank сократил активы на 21%
Бизнес 11:21
Синдром хронической усталости или "синдром менеджера"
Общество 11:15
Сирия готовится к запуску системы электронных платежей
Арабские страны 11:15
В Азербайджане приостановлено газоснабжение в трех районах
Общество 11:09
Узбекистан и Турция будут развивать ж/д перевозки по Баку-Тбилиси-Карс
Бизнес 11:04