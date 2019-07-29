В Китае впервые нашли окаменелый след тираннозавра

29 июля 2019 15:20 (UTC+04:00)

Ученым впервые удалось обнаружить на территории Китая окаменелый след тираннозавра. Как сообщает в понедельник агентство "Синьхуа", находка была сделана группой палеонтологов из КНР и США в восточной китайской провинции Цзянси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отпечаток в 58 см в длину и 47 см в ширину был найден во время строительства дороги в городе Ганьчжоу. По словам эксперта из Китайского университета геологических наук Син Лида, это один из крупнейших следов тероподов, который когда-либо находили на территории Китая. Ученый констатировал, что морфологически след отличается от тех, что обнаруживали ранее на территории страны, и больше похож на хорошо сохранившиеся следы тираннозавридов из штата Нью-Мехико (США) и провинции Британская Колумбия (Канада).

Большинство следов динозавров, которые ранее находили в Китае, относятся к Юрскому периоду либо Раннему меловому периоду. След в Ганьжоу, считают ученые, был оставлен в Поздний меловой период. "Следы динозавра из Позднего мелового периода - очень редкое явление, не говоря уже о тираннозавре, который находится на вершине пищевой цепи", - приводит портал "Чжунго синьвэньван" слова эксперта.

Находка была представлена общественности накануне в Музее истории природы камня в городе Наньань в восточной китайской провинции Фуцзянь. Данное открытие имеет огромное значение для изучения флоры и фауны в Поздний меловой период, который начался 100,5 млн лет назад и длился 34,5 млн лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезола из США
Другие страны 09:28
Число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 38 человек
В мире 04:37
Протестующие в Гонконге устраивают поджоги
Китай 28 июля 20:50
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Китай 28 июля 17:11
В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке
Ядерная программа 28 июля 14:38
Посольство КНР: позиция мэрии Праги по Тайваню грозит ухудшением отношений Китая и Чехии
Китай 27 июля 14:53
Лента новостей
Экспорт золота в Грузии сокращается
Бизнес 16:00
Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги
Экономика 15:56
Новруз Мамедов удостоен офицерской степени ордена Почетного легиона
Политика 15:53
Пик возможностей с энергетическим напитком (ФОТО)
Общество 15:53
На севере Италии самолет упал на автостраду
Европа 15:50
Азербайджанский производитель промтоваров наладит экспорт на рынки Центральной Азии
Бизнес 15:46
Более половины экспорта на Узбекской товарной бирже составляет хлопковое волокно
Бизнес 15:38
В Тегеране назвали предложение Помпео выступить на иранском ТВ актом психологической войны
Иран 15:38
Лянкяранский консервный завод увеличит объем производства компотов
Бизнес 15:30