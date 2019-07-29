В Германии спасли двух человек, застрявших в пещере на глубине 650 метров

29 июля 2019 16:05 (UTC+04:00)

В Германии спасли двух человек, которые были блокированы в затопленной пещере на глубине 650 метров, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С радостью могу вам сообщить о том, что потерпевший выведен на поверхность, он передан медикам. В операции участвовали порядка 90 человек, мы сворачиваем наш штаб. Состояние потерпевшего удовлетворительное", - заявил представитель пожарной службы города Грабенштетен Андреас Мюллер. Он добавил, что первого из двух граждан Германии, которые застряли в пещере, спасли ранее, в 8 утра.

В воскресенье профессиональный подводник и турист во время посещения пещер в федеральной земле Баден-Вюртемберг были отрезаны от поверхности прибывающей водой. Они находились на глубине 650 метров в так называемой Фалькенштайнской пещере (Falkensteiner Höhle). Несколько спасателей спустились к ним, обеспечили потерпевших едой и одеялами. Известно, что в операции участвовали горные инспекторы и водолазы. Спасение осложнялось тем, что турист не имел опыта спуска под воду в водолазном костюме.
Власти Грабенштетен ранее заявили о том, что ситуация связана с непрофессиональным поведением проводника, который предпринял рискованный спуск с любителем, несмотря на угрозу подъема воды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Приток немецких инвестиций в Казахстан превысил $4 млрд (Эксклюзив)
Бизнес 12:11
Немецкая компания создает в Узбекистане СП
Бизнес 11:27
В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке
Ядерная программа 28 июля 14:38
В Казахстане обсудили запуск сборки сельхозтехники немецкого бренда
Бизнес 27 июля 10:32
В Германии зафиксировали самую высокую за всю историю наблюдений температуру
Другие страны 26 июля 16:28
Узбекистан и Германия учредят СП
Бизнес 25 июля 13:15
Лента новостей
Лянкяранский консервный завод расширит ассортимент своей продукции
Бизнес 16:07
Экспорт золота в Грузии сокращается
Бизнес 16:00
Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги
Экономика 15:56
Новруз Мамедов удостоен офицерской степени ордена Почетного легиона
Политика 15:53
Пик возможностей с энергетическим напитком (ФОТО)
Общество 15:53
На севере Италии самолет упал на автостраду
Европа 15:50
Азербайджанский производитель промтоваров наладит экспорт на рынки Центральной Азии
Бизнес 15:46
Более половины экспорта на Узбекской товарной бирже составляет хлопковое волокно
Бизнес 15:38
В Тегеране назвали предложение Помпео выступить на иранском ТВ актом психологической войны
Иран 15:38