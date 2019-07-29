В Германии спасли двух человек, застрявших в пещере на глубине 650 метров

В Германии спасли двух человек, которые были блокированы в затопленной пещере на глубине 650 метров, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С радостью могу вам сообщить о том, что потерпевший выведен на поверхность, он передан медикам. В операции участвовали порядка 90 человек, мы сворачиваем наш штаб. Состояние потерпевшего удовлетворительное", - заявил представитель пожарной службы города Грабенштетен Андреас Мюллер. Он добавил, что первого из двух граждан Германии, которые застряли в пещере, спасли ранее, в 8 утра.

В воскресенье профессиональный подводник и турист во время посещения пещер в федеральной земле Баден-Вюртемберг были отрезаны от поверхности прибывающей водой. Они находились на глубине 650 метров в так называемой Фалькенштайнской пещере (Falkensteiner Höhle). Несколько спасателей спустились к ним, обеспечили потерпевших едой и одеялами. Известно, что в операции участвовали горные инспекторы и водолазы. Спасение осложнялось тем, что турист не имел опыта спуска под воду в водолазном костюме.

Власти Грабенштетен ранее заявили о том, что ситуация связана с непрофессиональным поведением проводника, который предпринял рискованный спуск с любителем, несмотря на угрозу подъема воды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.