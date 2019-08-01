На западе Индии шесть человек погибли из-за сильных дождей

1 августа 2019 13:59 (UTC+04:00)

Как минимум шесть человек погибли из-за проливного дождя, обрушившегося на город Вадодара в штате Гуджарат на западе Индии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ливень начался в среду утром и продлился 12 часов. За этот период выпало 442 миллиметра осадков.
По данным СМИ, местные власти закрыли аэропорт до 9 утра пятницы, а также отменили или изменили расписание движения нескольких поездов. Занятия в школах и колледжах в четверг также были отменены.

Как сообщает издание, власти штата и армия приведены в состояние готовности в связи с ситуацией.
Ливни обрушились также и на другие части штата, включая город Ахмадабад и центральный Гуджарат. Согласно прогнозу индийских метеорологов, в некоторых районах Гуджарата ожидаются сильные ливни в ближайшие несколько дней.

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