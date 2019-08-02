Власти Танзании намерены построить канатную дорогу на Килиманджаро

Власти Танзании намерены соорудить подвесную канатную дорогу на Килиманджаро. Местные жители, работающие там носильщиками, выступают против, так как доставка вещей туристов на вершину является их основным заработком, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя Общества проводников горы Килиманджаро Дженнифер Франсис, правительство не раскрывает всех деталей проекта. "Они твердят нам только о преимуществах, но ничего не говорят о возможных рисках для нас и для грядущих поколений, — сокрушается она. — Это-то нас и смущает".

Власти считают, что канатная дорога поможет существенно увеличить поток туристов, к тому же создаст условия для комфортного путешествия на вершину для людей с ограниченными возможностями, пожилых и детей. Уже сейчас на Килиманджаро ежегодно взбираются примерно 50 тыс. человек, что приносит в танзанийскую казну десятки миллионов долларов. Канатная дорога, по оценкам властей, позволит увеличить эти показатели минимум наполовину.

Сейчас проводится экспертиза возможных социальных и экологических последствий проекта канатной дороги.

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